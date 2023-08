Soa a fim de ciclo no Paris Saint-Germain.

Além da mais que badalada saída de Mbappé – que parece não ter fim à vista -, mais dois nomes fortes do PSG ficaram de fora da fotografia oficial da época: Neymar e Verratti.

A informação é da RMC Sport e está a ser citada pela generalidade da imprensa francesa.

E há também um português cada vez mais na porta de saída do campeão gaulês. De acordo com a mesma fonte, Renato Sanches é outro dos jogadores que ficou de fora do evento, o que significa que também não deve entrar nos planos de Luis Enrique.

Hugo Etikite e Juan Bernat são os outros jogadores que ficaram de fora da foto oficial do PSG.