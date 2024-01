O Leixões anunciou esta quarta-feira a contratação de Bruno Ventura por empréstimo do Rio Ave, válido até final da temporada.

O médio de 22 anos, que chegou a Vila do Conde após crescer nas camadas de formação do V. Guimarães, do Beleneses e do Sacavanense, deixa a equipa de Luís Freire após realizar 15 jogos esta temporada.