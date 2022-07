O Santa Clara confirmou nesta quinta-feira a contratação de Rodrigo Valente, confirmando a notícia do Maisfutebol.

O médio ofensivo de 21 anos que assina por duas épocas e vai voltar a trabalhar com Mário Silva, técnico com quem trabalhou na formação do FC Porto, tendo juntos conquistado a Youth League pelos dragões.

Na época passada, o jogador tinha-se mudado a equipa B dos dragões para o Estoril, clube pelo qual fez apenas cinco jogos.