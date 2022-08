O médio grego Sotiris Alexandropoulos é reforço do Sporting.

O médio internacional grego, de 20 anos, chega a Alvalade proveniente do Panathinaikos e assina até 2027, com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O jogador, que vai vestir a camisola 6, já falou como jogador dos leões e admitiu a felicidade pelo passo dado.

«O Sporting é um grande clube, percebi isso desde o primeiro minuto em que cheguei aqui. Falei com vários jogadores na Grécia e alguns antigos colegas que jogaram aqui e todos disseram coisas muito boas sobre o Clube. Estou muito feliz por estar aqui», disse, citado pelo site do clube.

O médio admitiu ainda que falou com o ex-sportinguista Sporar, que lhe deu muito boas referências do clube.

«Quando soube do interesse do Sporting CP, o Šporar disse-me para vir. Falou-me sobre o Clube, as pessoas e a forma como trabalham. Disse-me que seria um grande passo para mim e isso ajudou-me pois é um grande jogador e também amigo», acrescentou.

O atleta helénico já reagiu também através das redes sociais pessoais. «Muito feliz e entusiasmado com este novo desafio. Assinar por um clube tão grande como o Sporting é uma enorme responsabilidade e tudo farei para retribuir a confiança que depositaram em mim. É tempo de trabalhar e lutar por vitórias», escreveu, via Instagram.