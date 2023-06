O Inter Miami anunciou nesta quarta-feira que Gerardo “Tata” Martino é o novo treinador.

O argentino de 60 anos é o escolhido para orientar o novo clube de Lionel Messi e Sergio Busquets, jogadores que vai reencontrar depois de ter trabalhado com ambos na época em que treinou o Barcelona.

Tata Martino estava sem treinar desde que deixou a seleção do México no final de novembro, após a eliminação na fase de grupos do Mundial.

Trata-se de um regresso do treinador à MLS, prova que conquistou ao serviço do Atlanta United. Para inciar funções, porém, Martino ainda tem de aguardar a necessária autorização laboral.