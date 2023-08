Um ano depois de ter trocado o Benfica pelo Fortuna Sittard por um milhão de euros, Úmaro Embaló foi anunciado como reforço do Cartagena, último classificado da II Liga espanhola.

O extremo de 22 anos vai jogar no clube espanhol, depois de ter marcado três golos e ter feito três assistências em 28 jogos no clube neerlandês.

Recorde-se que o Benfica ficou com 50 por cento do passe do passe do jogador.