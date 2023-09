O Paris Saint-Germain anunciou neste sábado a saída de Georgino Wijnaldum para o Al Ettifaq, da Arábia Saudita.

O internacional neerlandês que não contava para Luis Enrique jogou apenas uma época no PSG, depois de se ter destacado no Liverpool. Na época passada esteve emprestado à Roma de Mourinho, mas passou grande parte do ano lesionado.

Aos 32 anos segue agora para uma nova experiência.