Wilson Eduardo foi anunciado como reforço do APOEL Nicósia, equipa cipriota que em 2023/24 será treinada por Ricardo Sá Pinto.

O avançado luso-angolano, que nas últimas duas épocas representou os turcos do Alanyaspor, assinou um contrato válido por uma temporada com outra de opção.

No APOEL, Wilson Eduardo reencontra o treinador com quem trabalhou no Sp. Braga em 2019/20.