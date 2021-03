André Gomes, guarda-redes de 16 anos pertencente aos juvenis do Benfica, Tomás Araújo (defesa) e Henrique Araújo (avançado), ambos da equipa B dos encarnados, foram chamados por Jorge Jesus ao treino desta quarta-feira da equipa principal.

Os três jogadores juntaram-se ao grupo de trabalho que ficou à disposição do técnico das águias numa altura em que seis jogadores (Rafa, Vertonghen, Seferovic, Vlachodimos, Taarabt e Gonçalo Ramos) estão ao serviço das respetivas seleções.

O próximo jogo do Benfica será no Estádio da Luz diante do Marítimo no fim de semana de 3 e 4 de abril.