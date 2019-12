Centenas de adeptos acorreram esse sábado ao Estádio de Alvalade para assistir ao treino solidário, promovido anualmente pelos leões nesta altura do Natal. Uma iniciativa solidária que marca também o arranque da preparação para o clássico com o FC Porto que está marcado para 5 de janeiro do novo ano.

Aqui estão os nossos Leões! 🦁 #SportingCP pic.twitter.com/VGLPHegsZl — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) December 28, 2019

A entrada no Estádio de Alvalade era livre, mas pedia-se que cada adepto levasse um brinquedo. Os associados responderam ao desafio e juntaram centenas de presentes que, depois, vão ser distribuídos por crianças carenciadas.

«Nesta época do ano é sempre bom reunir a família. Só assim podemos chegar onde este clube merece estar. É sempre bom estar mais perto dos nossos adeptos. Se estivermos unidos é mais fácil ultrapassarmos as dificuldades», destacou o diretor-geral Roberto Severo [Beto] ao canal de televisão do clube.

No campo desportivo, os jogadores começaram a subir ao relvado pouco depois das 17h00, acompanhados por crianças e também com um brinquedo.

Um total de 31 jogadores, incluindo os lesionados Renan (mialgia), Tiago Ilori e Luís Neto, mas também Fernando e Jovane Cabral, já recuperados e integrados sem limitações no treino. Uma sessão que também contou a participação de alguns jovens da equipa de sub-23, como Eduardo Quaresma ou Pedro Mendes. O avançado vai passar a ser opção para Silas, nos jogos das Liga, a partir de janeiro, depois de ser inscrito na Liga.

Uma sessão ligeira, a primeira depois das mini-férias de Natal, que terminou com várias «peladinhas», com três equipas, num campo reduzido, com muito golos para gáudio das centenas de adeptos presentes nas bancadas. Um treino que durou uma hora e que acabou com os jogadores, com os filhos nos relvado, a distribuírem bolas para as bancadas.

⚽ Treino Solidário 📍 Estádio José Alvalade#SportingCP pic.twitter.com/ec6ZtrJw7z — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) December 28, 2019