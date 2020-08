Antonio Adán e Nuno Santos, os dois mais recentes reforços do Sporting para 2020/21, foram as grandes novidades no último treino na Academia de Alcochete antes do estágio no Algarve, onde a equipa leonina vai ficar até ao final do mês.

Os dois jogadores, os mais recentes reforços do Sporting para 2020/21, treinaram pela primeira vez às ordens de Rúben Amorim.

Segundo informação disponibilizada pelo Sporting, Luiz Phellype, que está na reta final da recuperação a uma lesão grave num joelho, trabalhou integrado, mas apenas durante a parte inicial da sessão.

O plantel do Sporting viaja domingo de manhã para o sul do país.