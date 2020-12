Jovane Cabral (tratamento e ginásio) e Nuno Mendes (tratamento) estiveram ausentes no arranque da preparação do Sporting para o jogo com o Farense no sábado.

Na sessão desta quinta-feira, Ruben Amorim já teve praticamente todo o plantel à disposição, isto depois de na véspera, dia seguinte ao duelo da Taça da Liga frente ao Mafra, os titulares terem feito trabalho de recuperação.

O próximo treino do Sporting está agendado para esta sexta-feira de manhã. Pelas 18h30, Rube Amorim falará aos jornalistas em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 10.ª jornada da Liga.