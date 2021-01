O Sporting regressou à academia, em Alcochete, depois do triunfo sobre o FC Porto, para começar a preparar a final da Taça da Liga marcada para o próximo sábado.

Os titulares do jogo de terça-feira fizeram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores trabalharam no relvado sob as ordens de Ruben Amorim.

Os leões voltam ao trabalho esta quinta-feira, pela manhã, em mais uma sessão, à porta fechada, marcada para as 10h00.