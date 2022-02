O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) decidiu que o Lille é «responsável solidário» no caso da rescisão unilateral de Rafael Leão com o Sporting.

O avançado foi condenado a pagar 16,5 milhões de euros de compensação ao emblema leonino, uma vez que não foi reconhecida justa causa para rescindir, mas agora o TAS decidiu que o Lille, clube no qual o jogador prosseguiu a carreira, também é responsável pelo pagamento da indemnização.

Rafael Leão representou o Lille na temporada 2018/19, e depois foi vendido ao Milan, num negócio que terá rondado os 30 milhões de euros.