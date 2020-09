O Sporting-Nápoles, agendado para as 19h30 deste domingo, não vai realizar-se devido aos três casos de covid-19 detetados na equipa portuguesa, confirmou o Maisfutebol.

Recorde-se que os três casos positivos de covid-19 no Sporting foram confirmados neste domingo, dia em que o plantel e restante staff leonino realizaram novos testes e estão ainda à espera dos respetivos resultados.

Tal como o Maisfutebol escreveu inicialmente, Nuno Santos é um dos três jogadores que testaram positivo. O Sporting informou que não ia revelar a identidade dos atletas, mas o nosso jornal confirmou que os outros jogadores são Borja e Rodrigo Fernandes.

Esta seria a nona edição do Troféu Cinco Violinos, jogo de homenagem à histórica equipa dos leões da segunda metade da década de 40 do século passado.

De resto, o Nápoles confirmou entretanto o cancelamento da partida devido a «casos positivos de covid-19 em alguns jogadores» do clube de Alvalade, numa nota publicada nas redes sociais.

Entretanto, o Sporting informou em comunicado que o jogo foi cancelado devido a indicações da Direção-Geral da Saúde, que entendeu não estarem reunidas as condições necessárias para a realização do mesmo. «As Autoridades de Saúde dos níveis nacional, regional e local tomaram esta decisão na sequência da 'avaliação de risco, face ao resultado obtido em teste de pesquisa de SARS-CoV-2', no cumprimento das suas competência», esclareceu o emblema leonino.

[Artigo originalmente publicado às 16h54 e atualizado pela última vez às 18h45]