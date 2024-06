Fim de semana com trovoada em Portugal! Esta sexta-feira e sábado, oito distritos vão estar sob aviso laranja, segundo informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Bragança, Viseu, Porto, Viana do Castelo, Coimbra, Castelo Branco, Braga e Aveiro são os distritos avisados, isto entre as 18h de sexta-feira e as 6h de sábado, passando para amarelo às 21h. Os distritos da Guarda, Vila Real, Santarém, Leiria e Portalegre vão estar sob aviso amarelo durante o fim de semana.

Relativamente à precipitação, o IPMA emitiu aviso amarelo, no sábado, entre as 12h e as 21h, para Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga, devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada e rajadas convectivas.

Mas o mau tempo começa já esta quinta-feira, com o céu a ficar muito nublado, com nuvens altas e a possibilidade de alguns aguaceiros e trovoada, a partir da tarde, nas regiões do centro e sul.