O lugar de Vítor Pereira no Fenerbahçe pode estar em risco devido aos maus resultados, mas o presidente do emblema turco veio a público defender a continuidade do treinador português.

«Vítor Pereira foi colocado no alvo logo no primeiro dia. Como o [Vítor] Pereira é estrangeiro e treinador do Fenerbahçe, a flexibilidade e o crédito são baixos. Não veio para aqui por dinheiro. Vocês não imaginam o dinheiro que ele ganhava na China. O homem veio para cá para completar a sua história no clube», afirmou à televisão do Fener.

Ali Koç recusou ainda a ideia de negociar com outros treinadores sem o conhecimento de Vítor Pereira, treinador que nas últimas seis partidas só venceu uma.

«Eu também lhe disse 'Se eu contratar alguém novo, tu serás o primeiro a saber'. Não é do meu estilo contratar um treinador nas costas. Deve haver um plano B, mas não acho que seja necessário neste momento. Vamos ganhar ao Galatasaray [próximo jogo do campeonato]. Deus me livre, mesmo com uma derrota no jogo com o Galatasaray, não acho que devam ser feitas grandes mudanças. Avaliamos o que poderia ser mais adequado para este plantel no que diz respeito ao sistema de jogo. O Fenerbahçe não está a fazer negócios por trás do treinador», garantiu.



O dirigente pediu ainda mais «rendimento» a Mesut Ozil e sugeriu que o responsável por isso não é só o treinador. «O atleta tem de dar mais.»

O Fenerbahçe segue no 7.º lugar da Liga turca, a 10 pontos do líder Trabzonspor.