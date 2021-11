O Fenerbahçe, formação orientada pelo português Vítor Pereira, foi à Bélgica vencer de forma categórica o Antuérpia (0-3), em encontro referente à quarta jornada do Grupo D da Liga Europa.



Mert Hakan Yandas (8m), Max Meyer (16m) e Mergim Berisha (29m) marcaram os golos da formação turca, resolvendo o encontro na primeira meia-hora.



Dinis Almeida, defesa-central português, foi titular no Antuérpia, que está no último lugar do grupo com apenas um ponto.



A equipa de Vítor Pereira aproveitou a derrota do Olympiakos no reduto do Eintracht Frankurt para pressionar a formação orientada por Pedro Martins.



O Fenerbahçe continua na terceira posição, agora com cinco pontos, mas a apenas um ponto dos gregos. O Eintracht lidera com 10.