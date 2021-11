O Spartak de Moscovo, orientado por Rui Vitória, foi a Inglaterra empatar com o Leicester a uma bola (1-1), na quarta jornada do Grupo C da Liga Europa.



Victor Moses ainda colocou a equipa russa a vencer, ao minuto 51, mas os ingleses respondeu num ápice, por intermédio de Amartey (58m).



O Leicester teve a possibilidade de completar a reviravolta, quando beneficiou de uma grande penalidade, mas Vardy desperdiçou o castigo máximo (75m) e a equipa britânica teve de se contentar com um ponto. O jovem português Wanya Marçal foi suplente não utilizado.



Com este resultado, o Spartak de Moscovo continua no último lugar do Grupo C, com quatro pontos, mas a apenas um do Leicester e a três do primeiro classificado, o Nápoles. O Légia de Varsóvia é segundo, com seis.