Agora sim, está aí o primeiro dia da «Era José Mourinho» no Fenerbahçe.

O técnico português esteve à porta do resort onde a equipa vai estagiar, para receber, um a um, todos os jogadores do plantel. As imagens mostram alguns jogadores a cumprimentar o treinador português, enquanto outros se dirigem para o autocarro.

Recordar que o Fenerbahçe vai disputar o play off de qualificação para a Liga dos Campeões, numa eliminatória a duas mãos contra os suíços do Lugano, a 24 e 31 de julho.

Veja as melhores imagens do primeiro dia de pré-época do Fenerbahçe: