O Fenerbahçe venceu fora o dérbi de Istambul com o Galatasaray (Sérgio Oliveira não saiu do banco) e evitou que o rival celebrasse a conquista do campeonato já neste domingo.

O Fenerbahçe entrou para esta jornada, a penúltima da Liga turca, a seis pontos do Gala e outro resultado que não a vitória entregaria matematicamente o título. E tudo parecia correr a favor da equipa da casa quando Alexander Djiku foi expulso por acumulação de amarelos e deixou o Fenerbahçe reduzido a dez aos 21 minutos.

Só que, mesmo em inferioridade numérica, os visitantes venceram com um golo do defesa Çaglar Söyüncu ao minuto 71.

O Galatasaray tem agora três pontos de vantagem sobre o Fenerbahçe, bastando-lhe somar um ponto na última jornada (fora de casa diante do Konyaspor) para revalidar o título.