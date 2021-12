O Fenerbahce de Vítor Pereira não acerta o passo na liga turca. E este domingo o principal responsável por mais dois pontos perdidos foi um antigo médio do FC Porto, que trabalhou um ano e meio com o treinador português no Dragão: Souza, autor dos dois golos do Besiktas no 2-2 do dérbi de Istambul.



Com Miguel Crespo (ex-Estoril) em campo durante 90 minutos, o Fener foi melhor e esteve duas vezes na frente do marcador. Os golos de Mesut Ozil (14, penálti) e Berisha (30) foram sempre anulados pela reação do Besiktas, através de Souza.



O Fenerbahce é agora quinto colocado, a 14 pontos do líder Trabzonspor. O Besiktas segue em nono, com 25.

VÍDEO: o primeiro golo de Souza