O Besiktas venceu esta segunda-feira o dérbi de Istambul frente ao Galatasaray, por 2-1, em jogo da décima jornada do campeonato turco.

Apesar da derrota, até foi o Gala o primeiro a marcar: Akturkoglu assistiu Cicaldau para o 1-0 aos 35 minutos.

A resposta do adversário do Sporting na Liga dos Campeões não demorou, já que Cyle Larin repôs a igualdade quatro minutos depois, com assistência de Meras.

Na etapa complementar, aos 64 minutos, Larin bisou, após assistência de Uysal, e fechou o resultado final. O Gala ainda dispôs de uma soberana oportunidade para marcar, já nos dez minutos finais, mas Mostafa Mohamed desperdiçou um penálti.

Com este resultado, o Besiktas sobe ao terceiro lugar do campeonato, a quatro pontos do Trabzonspor. O Galatasaray está no oitavo posto.