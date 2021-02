Depois de alguns anos com intromissões de outras equipas na luta pelo título, a ordem natural das coisas parece ter voltado à Liga turca, com Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas, os três maiores clubes do país e rivais de Istambul, a discutirem taco a taco a prova.

O Fenerbahçe entrou para a 23.ª jornada do campeonato isolado na liderança com 48 pontos, mas pode sair dela na companhia dos dois maiores rivais, depois de ter perdido em casa com o Galatasaray por 1-0 (golo de Mostafa Mohamed aos 54m).

O golo que decidiu o dérbi ao partir dos 1m15s:

Neste domingo, o Besiktas tem a palavra na receção ao Konyaspor e em caso de triunfo junta-se a Fenerbahçe e Galatasaray no primeiro lugar do campeonato, todos com 48 pontos.

A luta pelo título na Turquia parece mais ao rubro do que em qualquer outro lugar da Europa.