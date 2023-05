Andrea Pirlo já não é treinador dos turcos do Fatih Karagumruk. O antigo internacional italiano não resistiu à série de três derrotas consecutivas que afundaram a equipa no nono lugar da classificação e, depois de uma reunião com a direção do clube, chegou a acordo para colocar um ponto final na aventura de ano e meio na Turquia.

Um divórcio consumado a três jornadas do fim, numa altura em que o Fatih Karagumruk está muito longe de poder lutar por um lugar nas competições europeias, o objetivo traçado depois da contratação do antigo jogador da Juventus.

Esta foi apenas a segunda experiência de Pirlo como treinador depois de se ter estreado à frente da Juventus na temporada de 2020/21 com Cristiano Ronaldo.