Andrea Pirlo teve a primeira experiência como treinador ao serviço da Juventus em 2020/21 durante a qual orientou Cristiano Ronaldo. O italiano, de 43 anos, só tem elogios a fazer ao internacional português.



«Para mim foi fácil trabalhar com ele. Era um bom tipo, muito profissional. Queria jogar todos os jogos, marcar em todos os jogos. Não tivemos problemas, mas o futebol muda muito rapidamente. A idade também», referiu, em entrevista ao «Daily Mail».



«Talvez ele tenha tido algum problema com outro clube, mas para mim foi uma boa experiência», acrescentou ainda sobre o jogador do Al Nassr.



O treinador abordou ainda o sismo na Turquia, país onde atualmente trabalha ao serviço do Karagumruk. «Lamento muito o que aconteceu. Espero que possamos contribuir com alguma coisa para ajudar as pessoas a superarem esta enorme tragédia. Lamento muito pelo Volkan [Demirel, treinador do Hatayspor] que infelizmente viu e sentiu de perto tudo. Queremos ajudar. Sabemos que será difícil, mas vamos tentar fazer a nossa parte. Envio um enorme abraço a todos», disse ainda o transalpino.

Andrea Pirlo leva oito vitórias em 24 jogos pelo Karagumruk, atual 9.º classificado da Liga turca.