O Benfica cumpriu esta terça-feira um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do sismo na Síria e na Turquia.

Nas redes sociais, o clube encarnado divulgou as imagens do momento em que os comandados de Roger Schmidt se reuniram no meio-campo de um dos relvados do Seixal para homenagear as milhares de pessoas que perderam a vida na sequência de dois terramotos que atingiram os dois países.

O Benfica, refira-se, prepara a deslocação ao terreno do Sp. Braga, agendada para quinta-feira, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal.