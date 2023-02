O antigo guarda-redes e glória do futebol turco Volkan Demirel, atualmente treinador do Hatayspor, surgiu num direto no Instagram a pedir apoio para as cidades mais atingidas pelo sismo desta segunda-feira na Turquia.

Em lágrimas, Demirel pediu para as autoridades enviarem o máximo de ajuda possível. «Há pessoas a morrer», lamentou.

O antigo guarda-redes é o treinador de Rúben Ribeiro e Zé Luís, além de Christian Atsu, antigo jogador do FC Porto que está dado como desaparecido e pode estar soterrado nos escombros da cidade.