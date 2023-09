Nani esteve em destaque esta noite na vitória folgada do Adana Dermispor sobre o Besiktas, na Superliga da Turquia.

Era um jogo em atraso da terceira jornada da prova. Nani foi titular na equipa da casa, que se adiantou no marcador logo aos oito minutos, através do marroquino Younés Belhanda.

O segundo golo não demorou; o senegalês Mbaye Niang marcou aos 17 minutos.

2-0 ao intervalo e duas assistências de Nani da segunda parte. Ofereceu golos a Emre Akbaba e a Yusuf Erdogan. Nani saiu aos 75 minutos sob aplausos e com o resultado em 4-0.

O Besiktas ainda conseguiu reduzir a diferença, com golos do camaronês Vincent Aboubakar - o ex-portista marcou aos 79 minutos – e do kosovar Milot Rashica, mesmo a fechar o jogo.

O Adana Dermispor passou o Besiktas e subiu ao terceiro lugar da prova com 11 pontos, menos quatro do que o líder Galatasary. O Fenerbahçe é segundo com 15, mas tem um jogo em atraso.