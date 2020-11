Duas crianças foram resgatadas dos escombros de um prédio que desabou na sexta-feira em Esmirna, na Turquia, na sequência do sismo que abalou aquela província e que causou pelo menos 83 mortos, avança a TVI24.

Um adolescente foi resgatado após ter passado 58 horas nos escombros de um prédio que desabou e uma menina de três anos foi retirada esta segunda-feira de manhã, 65 horas depois do sismo.

A menina ficou presa com a mãe e três irmãos num prédio que desabou no bairro de Bayrakli, na periferia norte de Izmir, o único seriamente afetado pelo terremoto de magnitude 6,8.

A mãe e as duas irmãs gémeas foram salvas no sábado quando o corpo sem vida do irmão foi recuperado, e as equipas trabalharam desde então para chegar ao ponto onde a menina estava.

«Neste mesmo prédio ainda podem estar mais seis pessoas e as equipas vão continuar a trabalhar, sem perder a esperança, até encontrarem todos», disse um bombeiro.

As equipas de emergência turcas conseguiram salvar 104 pessoas até à meia-noite de sábado, mas desde então só conseguiram resgatar corpos que estavam em seis edifícios que desabaram na sequência do sismo que causou mais de 900 feridos.

Não há números sobre quantas pessoas ainda podem estar sob os escombros dos restantes cinco edifícios, mas fontes municipais disseram à agência de notícias espanhola Efe no domingo que o saldo final de vítimas provavelmente ultrapassará os 100.