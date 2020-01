O primeiro dia do 28.º Congresso do CDS-PP, em Aveiro, terminou na madrugada deste domingo pouco antes das 04h00 horas, depois do anúncio da moção vencedora, de Rodrigues dos Santos, cuja candidatura a presidente do partido irá esta manhã a votos.

A moção de Francisco Rodrigues dos Santos, líder da Juventude Popular e conhecido por «Chicão», intitulada «Voltar a acreditar» e que reclamava uma mudança no partido, obteve 671 votos.