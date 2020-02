O Japão anunciou o primeiro caso de morte no país de uma pessoa portadora do novo coronavírus. Contudo, o ministro da Saúde nipónico referiu que ainda «a relação entre o vírus e a morta dessa pessoa ainda não foi estabelecido».



De resto, Katsunobu Kato confirmou que o resultado positivo do teste foi confirmado depois da morte. «Este é o primeiro caso de morte de uma pessoa que o teste deu positivo«, disse, em conferência de imprensa.