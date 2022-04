Volodymyr Zelensky dirigiu-se ao Parlamento Português para pedir «armamento pesado, reforço das sanções e solidariedade» e acabou por ser aplaudido pelos deputados ao longo de mais de um minuto.

«Peço aceleração e reforço das sanções e também apoio militar, armamento», afirmou o chefe de Estado ucraniano, que pediu especificamente «armamento pesado», numa sessão solene de boas-vindas com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa.

De acordo com a tradução simultânea de ucraniano para português transmitida na Sala das Sessões, Volodymyr Zelensky acusou a Federação Russa de crimes de guerra, afirmando que as forças russas já capturaram e deportaram «mais de 500 mil ucranianos». «É o tamanho da população da cidade do Porto duas vezes», comentou.

«Imaginem se Portugal todo abandonasse o país», acrescentou o Presidente da Ucrânia, referindo-se aos refugiados causados por esta ofensiva militar.

Num discurso que se prolongou por quinze minutos, Zelensky fez ainda alusão ao 25 de Abril português. «Nós tivemos duas revoluções em 2004 e em 2014. Duas revoluções que conseguiram parar o alastrar da ditadura na Ucrânia. O vosso povo, que daqui a nada vai celebrar o aniversário da Revolução dos Cravos, que também vos libertou da ditadura, vocês sabem perfeitamente o que nós estamos a sentir», destacou.

Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, sublinhou depois que «a Ucrânia defende-nos a todos»: «A sua luta pela liberdade é a luta da Europa toda pela liberdade», destacou antes do encerramento da sessão que terminou ao som do hino da Ucrânia.

