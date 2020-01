O Nacional não aproveitou totalmente a derrota do Farense em Penafiel deste domingo, mas é o novo líder da II Liga, após o empate caseiro ante a UD Oliveirense, sem golos.

A equipa treinada por Luís Freire jogou mais de uma parte com mais um em campo, depois da expulsão de Filipe Gonçalves na equipa de Oliveira de Azeméis, com vermelho direto, ao minuto 39. Uma superioridade numérica não aproveitada totalmente pelos insulares, ainda assim a valer, mesmo com igualdade pontual, a subida ao primeiro lugar.

Apesar de ter os mesmos 33 pontos que o Farense, que era líder desde 3 de novembro, data da nona jornada, o Nacional tem vantagem no confronto direto sobre os algarvios, fruto da vitória caseira por 1-0 já registada.

No outro jogo da tarde, houve empate a um golo entre Mafra e Vilafranquense. No Municipal de Mafra, a equipa orientada por Vasco Seabra adiantou-se no marcador aos 11 minutos, com um golo de Tavares. Contudo, Wilson, ao minuto 78, fez o 1-1 final, garantindo um ponto aos visitantes.

Este domingo, há ainda um Académica-Cova da Piedade a fechar a jornada.

II LIGA: resultados e classificação