O Arouca vai defrontar o Santa Coloma, de Andorra, ou o AZ Alkmaar, dos Países Baixos, se chegar ao play.off da Liga Conferência.

Esse foi o resultado do sorteio desta segunda-feira, que determinou ainda que, em caso de presença nessa eliminatória, a equipa portuguesa começa por jogar fora, a 24 de agosto, e decide depois o apuramento em casa, no último dia do mês.

Para chegar ao play-off da Liga Conferência, o Arouca tem ainda de ultrapassar o Brann. A primeira mão da terceira pré-eliminatória está marcada para esta quinta-feira, dia 10 de agosto, em Portugal. A segunda mão está prevista para dia 17 do mesmo mês.