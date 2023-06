A Federação de Futebol da Sérvia foi castigada com um jogo à porta fechada e uma multa de 53 mil euros devido a comportamentos discriminatórios dos adeptos no jogo com Montenegro, de apuramento para o Euro 2024, disputado em 27 de março.

Esta punição surge na sequência de uma pena discilinar que tinha sido imposta em julho do ano passado pelo Comité de Disciplina da UEFA, devido a atitudes racistas no jogo com a Lituânia, a qual tinha sido suspensa por dois anos.

Devido à reincidência, o Comité de Apelo ordenou agora a execução imediata da pena.

A Sérvia, que lidera o Grupo G de apuramento para o Euro 2024, com seis pontos, conseguidos nas vitórias frente a Montenegro e à Lituânia, ambas por 2-0, defronta em 20 de julho a Bulgária, na terceira jornada da poule.