Helton está de volta à União de Leiria, quinze anos depois de ter deixado o clube para marcar uma década na baliza do FC Porto. Falta agora saber que funções é que o antigo guarda-redes vai assumir no novo projeto, liderado por Armando Marques, que pretende relançar o clube para a ribalta.

«O retorno à União de Leiria é pela gratidão. Foi o clube que abriu as portas para mostrar o meu trabalho, foi o clube que me abriu as portas da Europa», começa por destacar Helton num vídeo publicado pela União de Leiria em que o antigo jogador aparece a tocar o seu violão.

O convite foi feito pelo empresário Armando Marques que lidera um grupo de investidores que pretende levar o clube de volta ao futebol profissional.

«Foi um convite que recebi de um grande amigo que tenho e que há dois anos vem conversando comigo para que eu pudesse, de alguma forma, trabalhar com ele». Foi o Armando Marques, muito ambicioso, muito aliciador, e eu, convicto do que passei aqui, com todo o povo, com toda a torcida, acredito que, todos juntos, vamos conseguir fazer com que a União de Leiria volte à sua posição real», acrescentou ainda Helton.