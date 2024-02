O treinador da União de Leiria, Vasco Botelho da Costa, em declarações na flash interview da RTP3 após a derrota frente ao Sporting (3-0), em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal:

[Análise, sai satisfeito?] Tenho de dar uma palavra para todos nós, União de Leiria. Foi um dia especial, demos uma demonstração de vitalidade gigante. Merecemos mais em termos de patamar. Em termos de jogo há pouco a dizer, o Sporting é muito forte, a primeira vez que subimos um pouco a nossa linha o Gyökeres conseguiu fazer uma desmarcação na profundidade e surgiu o 2-0. A verdade é que demonstrámos que conseguimos jogar ofensivamente, na primeira parte fez diferença a nossa transição ofensiva, quisemos lançar quase sempre, mas sabíamos que tínhamos qualidade para manter a bola. acabámos por ter oportunidades, mas o resultado é justo, não há muito a dizer. Os nossos jogadores têm de estar satisfeitos com o que fizeram. O ritmo é diferente, não estamos habituados a jogar tantos jogos num curto espaço de tempo, mas demos uma resposta fantástica.

[Equipa quis manter a identidade?] Sim. Sabemos que o Sporting tem tendência para individualizar a pressão, então quisemos construir com sete jogadores. Queríamos atrair a equipa do Sporting e explorar a profundidade. Mas o Sporting não desfez tanto a linha como queríamos. No momento defensivo sabíamos que se déssemos profundidade ao Sporting íamos ter dificuldade, por isso esse baixar de linhas acabou por ser mais estratégico.»