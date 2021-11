O União da Madeira, que disputou pela última vez a Liga na temporada 2015/16, acaba de ser afastado do Campeonato de Portugal e enfrenta um impedimento de participação na competição de uma a três épocas desportivas.



A equipa madeirense falhou dois jogos consecutivos na prova, o último dos quais neste domingo, frente ao Pedras Salgadas.



O Pedras Salgadas, formação da região norte de Portugal, teve de viajar para a Madeira e comparecer no recinto onde devia ser realizado o encontro, embora soubesse que o mais provável seria a falta de comparência do adversário.



A Federação nomeou um árbitro madeirense para o encontro e seria este a formalizar a ausência do União. «O clube que não compareça injustificadamente em 2 jogos oficiais consecutivos ou 3 interpolados é sancionado com impedimento de participação em competição entre 1 e 3 épocas desportivas e cumulativamente com multa entre 10 e 20 UC, verificando-se a reincidência por referência às competições organizadas pela FPF em que participe a equipa do clube que atua na competição em que foi cometida a primeira infração a que se refere o presente artigo», pode ler-se no regulamento disciplinar da FPF.



Na passada terça-feira, o Tribunal Judicial da Comarca da Madeira decretou a liquidação e extinção do Clube de Futebol União, fundado em 1913, devido à grave situação financeira.