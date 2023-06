«O software para clubes, treinadores e jogadores que pretendem subir o nível».

É desta forma que a Uppercoach é apresentada no site oficial. Uma aplicação que tenciona facilitar a vida aos treinadores, e que foi pensada por Márcio Sampaio, preparador físico que tem acompanhado Jorge Jesus nos últimos anos.

«Há um ano que estava neste processo, mas aparecia sempre qualquer coisa nova para acrescentar, pelo que só agora ficou concluído. Mas a ideia existia desde que saímos do Benfica», explica Márcio Sampaio ao Maisfutebol.

«Senti uma necessidade de mercado, nomeadamente para treinadores que não estejam no futebol profissional, e que não têm acesso a ferramentas de custo elevado», acrescenta.

O plano passa por lançar as funcionalidades de forma gradual. Nesta primeira versão, já disponibilizada, a aplicação engloba dois questionários que permitem que a equipa técnica vá conseguindo reunir mais informação sobre os atletas, e que também a consiga gerir de forma mais simplificada.

«O treinador define uma lista de atletas e estes recebem um mail para instalar a aplicação. Depois recebem notificações para preencher os questionários. Um a seguir ao treino, de perceção subjetiva do esforço, e outro na manhã seguinte, de wellness (bem-estar), com feedback da recuperação, da qualidade de sono, de stress, informações da urina e eventual perceção de dor, indicando mesmo a zona em causa, através um avatar», explica Márcio Sampaio.

«A ferramenta permite fazer comparações, individualizadas ou não. É um software de gestão. Permite comparar dados, ter gráficos, gerir treinos e fazer a ligação ao departamento médico», acrescenta o preparador físico, que dá um exemplo prático: «Muitas vezes o treinador planifica o treino a contar com 15 jogadores, e quando chega lá só tem 12. Com esta ferramenta consegue gerir a planificação de outra forma.»

É certo que as equipas de topo já fazem uma monitorização constante dos atletas, mesmo fora do contexto de treino/jogo, e até durante o sono. Essa não é, contudo, a realidade da maioria dos treinadores.

Dentro de seis meses, sensivelmente, está previsto o lançamento da segunda fase da aplicação, que já contemplará a construção de exercícios de treino, assim como o registo de dados de frequência cardíaca e GPS.

«Para a próxima fase da plataforma estamos a trabalhar de forma a que qualquer equipa possa utilizar, ou seja, que consiga fazer a transferência dos dados. Permitir a ligação a qualquer oferta disponível no mercado. No futebol profissional já existe software, mas noutro contexto é mais difícil. Não há capacidade para investir tanto», explica o preparador físico, que na última época esteve ao serviço do Fenerbahçe, e que também já trabalhou no Flamengo, no Al Hilal e no Sporting, entre outros.

A aplicação «Uppercoach» foi lançada com uma versão de teste, gratuita, que é válida por 15 dias, e depois tem a subscrição mensal ou anual.