A meia-final do US Open entre a norte-americana Coco Gauff e a checa Karolina Muchova ficou marcada por um protesto de ambientalistas que obrigou à interrupção do encontro durante mais de 40 minutos.

A manifestação aconteceu no início do segundo set, altura em que, quando Muchova se preparava para servir com com 6-4 e 1-0 a favor de Gauff, começaram a escutar-se gritos vindos das bancadas do Arthur Ashe Stadium, court principal de Flushing Meadows, aparentemente vindos de três pessoas (dois homens e uma mulher) que se colocaram de pé e pediram o fim dos combustíveis fósseis. Duas foram imediatamente retiradas, mas um terceiro manifestante tinha os pés descalços colados ao chão.

A partida foi interrompida cerca de uma hora depois do início, numa altura em que Gauff já vencia por 6-4 e 1-0, quando foram ouvidos gritos de protesto de um grupo de espetadores na área superior das arquibancadas do Estádio Arthur Ashe.

De acordo com vídeos publicados nas redes sociais, três manifestantes colocaram-se em pé e gritavam pelo fim dos combustíveis fósseis. Dois foram expulsos, mas o terceiro tinha colado os pés descalços ao solo de cimento.

The US Open semifinal was interrupted by climate change protestors, including a man who glued his feet to the ground as a way of protest. pic.twitter.com/FrGqQDsf6f — Examiners Club. (@examinersclub) September 8, 2023

As tenistas desceram aos balneários e no regresso Coco Gauff manteve-se por cima do encontro. Chegou a liderar por 5-3, altura em que desperdiçou um match point e permitiu a recuperação de Muchova até aos 5-5. A norte-americana voltou a recuperar o nível e fechou o encontro ao sexto match point do segundo set, que venceu por 7-5.

Gauff é a mais jovem norte-americana numa final do US Open desde Serena Williams há mais de 20 anos.

Na final, Coco Gauff vai defrontar a bielorrussa Aryna Sabalenka, que impediu uma final 100 por cento norte-americana após uma recuperação épica ao deixar Madison Keys após virar um encontro que começou de forma desastrosa para ela. Cedeu o primeiro set por 0-6, venceu o seguinte no tie-break (7-1) depois de ter estado a perder por 5-3. No derradeiro set, levou a melhor num super tie-break por 10-7.

Sabalenka, recorde-se, já tinha garantida a subida ao primeiro lugar no ranking WTA, por troca com Iga Swiatek.

A final da edição do Open dos Estados Unidos terá duas finalistas inéditas no último Grand Slam da época.