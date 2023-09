Daniil Medvedev garantiu um lugar nas meias-finais do US Open ao derrotar o compatriota Andrey Rublev em três sets.



O número três mundial e vencedor do major norte-americano em 2021 superou o oitavo do ranking ATP pelos parciais de 6-4, 6-3 e 6-4. Rublev continua assim sem conseguir superar os quartos de final de um major: perdeu todos os nove jogos.



Daniil Medvedev vai defrontar nas meias-finais o vencedor da partida entre o número um mundial e campeão em título, Carlos Alcaraz, e o alemão Alexander Zverev, 12.º da hierarquia mundial.