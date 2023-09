Um ano depois de se tornar tenista profissional, Ben Shelton está nas meias-finais do US Open, o último Grand Slam da temporada.

Num duelo entre compatriotas que jogam em casa, Shelton bateu Frances Tiafoe, número dez do mundo, por 3-1, ao cabo de três horas e nove minutos.

O jovem de 20 anos venceu o primeiro set por 6-2, mas Tiafoe respondeu a seguir e triunfou no segundo parcial por 6-3. O terceiro set, a favor de Shelton, só se decidiu no tie-break, por 7-6(7), e no quarto o triunfo ficou consumada com um 6-2.

Nas meias-finais, Ben Shelton, que vai estrear-se no top 20 mundial – atualmente é número 47 – vai defrontar Novak Djokovic.

No quadro feminino, Karolina Muchova marcou encontro com Coco Gauff nas «meias», com um triunfo frente à romena Sorana Cirstea, por 2-0.

A número dez do ranking mundial arrasou no primeiro set, por 6-0, e depois superiorizou-se no parcial seguinte por 6-3, num encontro que durou uma hora e 39 minutos.

Depois de ter sido finalista em Roland Garros, Muchova vai agora em busca da segunda final em Majors da temporada. Recentemente, a checa perdeu a final do Masters 1000 de Cincinnati precisamente frente a Gauff.