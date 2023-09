Os tenistas Daniil Medvedev e Alexander Zverev fecharam, na sessão noturna de segunda-feira, o quadro dos quartos de final do Open dos Estados Unidos, ao eliminarem, respetivamente, Alex De Minaur e Jannik Sinner.

Vencedor do US Open em 2021 e atual número três do mundo, Medvedev perdeu o primeiro set por 6-2, mas conseguiu virar o encontro ante o australiano. O russo, que tinha perdido nos oitavos de final no ano passado, venceu os três parciais seguintes por 6-4, 6-1, 6-2, fechando a partida em duas horas e 39 minutos.

No encontro que encerrou os quartos de final do quadro masculino, Zverev (12.º) e Sinner (6.º) protagonizaram um grande duelo, ganho pelo alemão em cinco sets e ao fim de quatro horas e 42 minutos, com os parciais de 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 e 6-3.

Nos quartos de final, Medvedev vai encontrar o russo Andrey Rublev, que na sessão do dia de segunda-feira afastou o britânico Jack Draper, enquanto Medvedev tem pela frente Carlos Alcaraz, que nos oitavos de final, na segunda-feira, bateu o italiano Matteo Arnaldi.

Os quartos de final masculinos arrancam esta tarde, com o duelo entre Taylor Fritz e Novak Djokovic (18h30).

Do lado feminino, a bielorrussa Aryna Sabalenka, que vai ser a nova número um mundial, assinalou a ascensão ao topo do ranking com uma vitória ante a russa Daria Kasatkina no fecho dos oitavos de final do quadro feminino.

Sabalenka, ainda número dois esta semana, venceu a número 14 mundial em dois sets, por 6-1 e 6-3, em uma hora e 15 minutos. A atleta de 25 anos tornou-se ainda a primeira tenista, desde Serena Williams, a chegar aos quartos de final de todos os torneios Grand Slam numa só temporada.

Na próxima ronda, Sabalenka vai encontrar a chinesa Zheng Qinwen, que horas antes, na segunda-feira, bateu a tunisina Ons Jabeur, por 6-2 e 6-4, em uma hora e 22 minutos.

Jelena Ostapenko e Coco Gauff iniciam os quartos de final esta tarde, a partir das 17 horas.