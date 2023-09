Surpresa no US Open: Iga Swiatek, número um do mundo e campeã em título, foi eliminada nos oitavos de final, depois de perder frente à letã Jelena Ostapenko.

Campeão de Roland Garros em 2017 e 21.ª da hierarquia mundial, Ostapenko é uma das figuras mais singulares do circuito feminino, às vezes capaz do pior e do melhor: desta feita, foi capaz do melhor.

Iga até venceu o primeiro set por 6-3, mas Ostapenko respondeu na mesma moeda no parcial seguinte. No set decisivo, a atleta de 26 anos não deu quaisquer hipóteses à adversária polaca e triunfou por 6-1.

Na próxima ronda, Jelena Ostapenko vai defrontar Coco Gauff, norte-americana que é número seis do mundo e que deixou para trás Caroline Wozniacki, com uma vitória por 2-1 (6-3, 3-6 e 6-1).

Esta derrota significa também que Iga Swiatek vai perder a liderança do ranking mundial após 75 semanas: Aryna Sabalenka sabe que vai estrear-se nesse posto logo após o US Open, ela que ainda está em prova.

Djokovic avança sem problemas

No quadro masculino, Novak Djokovic fez o seu trabalho e apurou-se para os quartos de final, ao vencer o croata Borna Gojo por 3-0.

Nole, que também já sabe que será número um do mundo após o término do Grand Slam de Nova Iorque, triunfou frente ao 105.º da hierarquia ATP por 6-2, 7-5 e 6-4, ao cabo de duas horas e 27 minutos.

O sérvio vai agora defrontar na próxima ronda Taylor Fritz, um dos três tenistas da casa que estão nos «quartos»: os outros dois, Ben Shelton e Frances Tiafoe, vão medir forças entre si.