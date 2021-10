A incrível jornada do Tarbes Pyrénées Football está a preencher páginas de jornais em França. A equipa dos campeonatos regionais falhou o jogo da 4.ª eliminatória da Taça no reduto do Vabres-l'Abbaye...porque enganaram-se na morada.

A equipa partiu de Tarbes rumo a Vabres-l'Abbaye, a 300 quilómetros de distância, para um jogo que tinha início marcado para as 18h00.

«O condutor seguiu o seu caminho até que, em Albi, um dirigente decidiu dizer que Vabre era em Rodez, porque já tinha feito lá jogos», explicou uma fonte do clube à CentrePress.fr.

A comitiva chegou ao complexo desportivo de Vabre, em Rodez, e só aí percebeu que algo tinha corrido mal. O jogo não era em Vabre, mas sim em Vabres (Vabres-l'Abbaye), a mais de 100 quilómetros de distância. Um S fez uma diferença tremenda.

«Para piorar a situação, entre a ponte e o estádio há uma parte de 500 metros a 1 quilómetro em que o autocarro não pode passar. Os jogadores do Tarbes chegaram aqui a correr e a tentar ainda mudar de roupa», explicou Johan Mourao, treinador-jogador do Vabres-l’Abbaye.

O Tarbes chegou ao estádio correto às 18h50, quando o pontapé de saída estava agendado para as 18h00. Nessa altura, o árbitro já tinha determinado a falta de comparência e respetivo apuramento do Vabres-l’Abbaye para a 5.ª eliminatória da Taça de França.