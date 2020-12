O relógio marcava as 10h07 deste domingo, 27 de dezembro. Foi o momento em que a primeira vacina contra a covid-19 foi administrada em Portugal, no Porto.

Presenciada pela Ministra da Saúde, Marta Temido, a administração da primeira vacina foi feita ao diretor do serviço de doenças infeciosas do Hospital de São João, António Sarmento, pela enfermeira Isabel Ribeiro.

Está previsto que, a cada dez minutos, seja vacinado um profissional de saúde. A primeira fase de vacinação começa em cinco centros hospitalares, nas cidades do Porto, Lisboa e Coimbra, mais precisamente no São João, no Centro Hospitalar Universitário do Porto, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central.

O primeiro lote de 9.750 doses da vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech chegou no sábado e vai ser complementado na segunda-feira com um segundo lote de 70.200 doses, num acumulado de 79.950 doses para o arranque do plano de vacinação, destinado primeiramente a profissionais de saúde.