Santiago Cañizares é uma das maiores figuras da história do Valência, tendo participado em algumas das maiores conquistas da história do clube «che», na primeira década deste século.

O antigo guarda-redes, agora com 52 anos, tem sido um dos maiores críticos da gestão atual do clube, encabeçada pelo grupo Meriton, detido pelo empresário Peter Lim.

Agora, Cañizares fez um direto na sua página do Youtube, no qual deu como certo que Gennaro Gattuso será o novo treinador do Valência e que o mesmo é uma escolha de Jorge Mendes, a quem também deixou duras críticas.

«Parece que Gattuso vai ser o próximo treinador do Valência. E creio que isto merece uma análise. Ainda não é oficial, mas há informações de todo o tipo que tornam essa informação praticamente segura. (...) Gattuso foi um magnífico futebolista na seleção italiana e no Milan. Um futebolista com muito caráter que começou a ser treinador, embora sem demasiado êxito», introduziu.

Cañizares falou depois sobre a saída do técnico da Fiorentina no verão do ano passado apenas três semanas após ser oficializado no comando técnico do emblema «viola» e daquilo que diz ser uma espécie de ligação umbilical ao agente português. Ele queria introduzir uma mudança importante no plantel, mas o dono da Fiorentina travou-o porque todas as contratações eram do seu representante, o [Jorge] Mendes. Como disse o dono da Fiorentina, não pode acontecer um representante represtar a equipa de procedência do jogador, o jogador e o treinador. Isso não lhe caiu bem e durou muito pouco e também não foi contratado depois para o Tottenham por esse motivo», vincou.

«Gattuso, além de treinador e ex-jogador, é um filho de Mendes. Trabalha junto com Mendes na construção das equipas que ele treina. Como acontece com outros treinadores na Europa e com Mendes, que controla outros clubes na Europa. Por aí entendemos porque é que Gattuso vai ser o novo treinador do Valência. Pela afinidade que Mendes tem com Lim e porque ele voltou a convencê-lo de que vai ser capaz de fazer uma equipa competitiva e que Gattuso é um bom treinador. É correto que um agente e o seu treinador controlem e dominem um clube? Creio que não é o mais adequado. Alguma vez saiu bem? Sim, no futebol há muitas coisas que correm bem a curto-prazo. Mas a médio-prazo normalmente nós saímos sempre prejudicados», observou, considerando que só Jorge Mendes ganha sempre com os negócios que mantém com Peter Lim.

A reflexão de Cañizares na íntegra: