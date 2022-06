Gennaro Gattuso reagiu com incredulidade às acusações de xenofobia e sexismo por parte de grupos de adeptos do Valência, que é apontado como o próximo clube que irá orientar.

«Sou xenófobo? Sou sexista e homofóbico? Sou racista? Mas enlouquecemos todos ou quê? A minha história fala por si. Se sou racista então por que contratei o Bakayoko quando estava no Nápoles. Nunca tive nada contra jogadores negros, muitos deles foram meus colegas de equipa e são meus amigos. É tempo de nos acalmarmos. Construí a minha carreira com trabalho árduo, empenho e suor. Ninguém me deu nada de borla. E não vou permitir que com estas terríveis acusações manchem o meu trabalho», afirmou o técnico italiano de 44 anos em declarações à «Gazzetta Dello Sport».

O técnico recordou ainda uma polémica antiga, quando em 2013 afirmou fazer-lhe «confusão ver mulheres no futebol», na sequência da entrada de Barbara Berlusconi para a direção do Milan.

«Essa frase pretendia ser uma defesa do trabalho do Adriano Galliani», sublinhou o antigo médio internacional transalpino.