O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou que algumas comunicações áudio com o videoárbitro (VAR) serão tornadas públicas a partir desta temporada.

Em comunicado, o CA explicou que a divulgação de algumas comunicações tem «um objetivo pedagógico, na linha do que sempre considerou ser a prática adequada».

«O CA é da opinião que a divulgação de áudios auxilia a total compreensão da função de arbitrar, o mesmo acontece com a publicitação dos relatórios de arbitragem», afirmou o organismo.

O CA informou que, uma vez por mês, os áudios das conversas entre árbitros de campo e VAR em todos os lances avaliados no ecrã disponível no relvado serão divulgados. A decisão será avaliada ao longo da temporada para analisar os benefícios para o futebol e a compreensão do trabalho dos árbitros.